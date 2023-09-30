Росія вивела в Чорне море носії «Калібрів»: який рівень ракетної загрози
Максимальний залп може сягнути 14 «Калібрів»
Станом на ранок 30 вересня на бойове чергування в Чорному морі виведено 13 ворожих кораблів, серед яких два – носії крилатих ракет «Калібр». Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України.
Зазначається, що сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 13 кораблів. Серед них два ракетоносії. Максимальний залп може сягнути 14 крилатих ракет «Калібр». Водночас в Азовському та Середземному морях РФ тримає по одному кораблю. Серед них ракетоносіїв немає.
Крім того, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 11 суден, з них два рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 17 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, що вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На півдні країни було знищено 30 безпілотників.
Зокрема, в ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів із повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.
Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.
Коментарі — 0