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Росія вивела в Чорне море носії «Калібрів»: який рівень ракетної загрози

Єлизавета Жабська
glavcom.ua

Максимальний залп може сягнути 14 «Калібрів»

Станом на ранок 30 вересня на бойове чергування в Чорному морі виведено 13 ворожих кораблів, серед яких два – носії крилатих ракет «Калібр». Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 13 кораблів. Серед них два ракетоносії. Максимальний залп може сягнути 14 крилатих ракет «Калібр». Водночас в Азовському та Середземному морях РФ тримає по одному кораблю. Серед них ракетоносіїв немає.

Крім того, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 11 суден, з них два рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 17 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На півдні країни було знищено 30 безпілотників. 

Зокрема, в ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів із повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.

Теги: Чорне море тривога російська ракета

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