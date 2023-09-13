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Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»
Одещину атакували декілька груп дронів
фото ілюстративне

В Ізмаїльському районі є влучання

У ніч на 13 вересня на Одещині було збито 32 ворожих ударних дронів. Про це повідомив речник Одеської ОВА, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук у Telegram.

«Одещина. 32 БпЛА типу Shahed-131/136 збито силами протиповітряної оборони», – написав він.

Нагадаємо, вночі повітряна тривога на Одещині тривала з 00:28 до 5:02. Під найбільшою загрозою ворожих ударів перебували Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони. 

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Крім того, вночі також у Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів.

Теги: Одещина безпілотник війна окупанти

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