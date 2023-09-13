Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»
В Ізмаїльському районі є влучання
У ніч на 13 вересня на Одещині було збито 32 ворожих ударних дронів. Про це повідомив речник Одеської ОВА, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук у Telegram.
«Одещина. 32 БпЛА типу Shahed-131/136 збито силами протиповітряної оборони», – написав він.
Нагадаємо, вночі повітряна тривога на Одещині тривала з 00:28 до 5:02. Під найбільшою загрозою ворожих ударів перебували Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.
Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.
Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.
Крім того, вночі також у Сумах під час повітряної тривоги через ворожу атаку ударними дронами пролунали звуки вибухів.
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