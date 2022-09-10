Мінфін Росії назвав кількість загиблих у війні проти України

Росія пообіцяла компенсації родичам 50 тисяч загиблих в Україні військових

Регулярні війська Росії під час війни в Україні втратили майже 50 тисяч військовослужбовців убитими, свідчить документ міністерства фінансів Росії, в якому йдеться про виплату компенсацій сім'ям загиблих російських військових. Документ оприлюднив у Twitter російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

Документ російського Мінфіну Twitter

У документі Мінфіну Росії, який датований 26 серпня 2022 року, йдеться, що у зв'язку з наказом Путіна про виплату компенсацій в 7,4 млн рублів сім'ям російських солдатів, загиблих в Україні, станом на 26 серпня виплачено або призначено до виплати 361,9 млрд рублів. Розділивши цю цифру на суму компенсації, можна отримати приблизну цифру знищених росіян – 48759 одиниць особового складу.

Як коментує журналіст Андрій Попов у своєму Facebook, у документі, по-перше, враховуються тільки громадяни Росії та тільки російські військовослужбовці – тобто, там немає даних щодо військових Росгвардії, співробітників ФСБ, МНС, інших російських силових структур, даних щодо загиблих найманців ПВК «Вагнера», добровольців, іноземних найманців інших підрозділів і ПВК, а також мобілізованих до збройних формувань терористів «Л/ДНР», т.зв «мобіків».

Водночас санітарні втрати, як правило, складають в 3-4 рази більшу цифру, ніж убиті, таким чином, якщо прийняти максимальне співвідношення, як 1 убитих на 4 поранених, загальна цифра втрат Росії може наближатися до чверті мільйона з урахуванням тільки військових.

Також датований серпнем документ не враховує втрати, яких росіяни зазнали після початку контрнаступу ЗСУ в Херсонській і Харківській областях.

«Там враховуються тільки громадяни РФ. Мало того – тільки військовослужбовці по лінії Міноборони. Тобто без Росгвардії, «музикантів», добровольців, ФСБ, МНС, колабораціоністів та сепаратистів (українських, грузинських, будь-яких), без сирійців та інших інтуристів. Тобто реально цифра більше-ймовірно в рази, оскільки Росія своїх контрактників береже, кидаючи на амбразури лднрівських мобіків та найманців всіх мастей – невраховку. Плюс санітарні втрати – поранених зазвичай в 3-4 рази більше, ніж убитих» – зазначив журналіст.

Крім того, він звернув увагу на те, що мінфін заявив про вичерпання 98% фонду для виплат. На друге півріччя російське міністерство вимагає 271 млрд рублів, ще 724 млрд – на 2023 рік. Таким чином, це ще трильйон рублів і виходить, що допустимі втрати закладаються росіянами на рівень в приблизно 200 тисяч убитих.

«Вірити чи ні цьому документу – це вже окреме питання. Але те, що у Ходорковського є виходи на самий верх Кремля – це факт. Та й цифри виглядають цілком реалістично. Візьмемо їх до уваги», – резюмував Попов.

До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».