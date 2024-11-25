Військовослужбовці отримуватимуть в «Армія+» номери наказів про переведення

У середині листопада в застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

Відтепер військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через застосунок «Армія+», у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Щоб отримати доступ до нового функціоналу, потрібно оновити застосунок до найновішої версії.

Для військових, які тільки подають рапорти, сповіщення з номером наказу буде приходити автоматично, разом з інформуванням про погодження переведення. А ось тим, хто вже отримав погодження на переведення, але не має інформації щодо формування відповідного наказу, необхідно звернутись у службу підтримки в розділі «Меню».

«За 10 днів роботи сервісу 4,5 тис. рапортів на зміну місця служби подали військові в «Армія+». З них 4 200 вже опрацьовані Кадровим центром ЗСУ, зокрема 900 – отримали погодження. Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу. Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій. І так ми робимо ще один крок в напрямку більш людиноцентричного та ефективного українського війська», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом за понад три місяці роботи в «Армія+» авторизувалося 415 тис. військовослужбовців, які встигли подати 26 тис. рапортів. Нині в застосунку доступно 17 видів рапортів, зокрема на відпустку, матеріальну допомогу та отримання довідки про проходження служби.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. До слова, за цей час було оброблено понад 1,5 тис. відповідних рапортів. З них понад 500 були повністю погоджені.

Раніше уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів.