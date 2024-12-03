Конституційний суд Грузії відхилив позови про скасування результатів виборів

Президентка Грузії подала позов проти результатів виборів до Конституційного суду ще в листопаді

Конституційний суд Грузії не взяв до розгляду позови президентки Саломе Зурабішвілі та опозиційних депутатів про визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня недійсними. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Особливу думку висловили двоє суддів: Теймураз Тугуші та Георгій Кверенчхіладзе. «Рішення є остаточним та оскарженню чи перегляду не підлягає», – повідомляє суд.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подала позов щодо результатів виборів до Конституційного суду 19 листопада. Президент Грузії заявила, що на виборах було порушено принцип таємниці голосування, і вимагала визнати результати неконституційними. Крім того, вона вказувала на порушення принципу загальності через обмеження можливості участі у виборах емігрантів.

1 грудня Зурабішвілі закликала мітингувальників у місті Батумі «вчинити тиск на суд».

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.