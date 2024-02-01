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РФ вдруге за день збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ вдруге за день збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
фото ілюстративне

Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий

Російські загарбники вдруге за день збільшили кількість ракетоносіїв «Калібрів» у Чорному морі. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двох фрегатів додався один малий ракетний корабель. Сумарний залп «Калібрів» при цьому може досягати 24 одиниць», – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Зазначається, що рівень ракетної загрози – надзвичайно високий, тому українців закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. У ДСНС показали наслідки удару та повідомили про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Теги: росія Чорне море ворог корабель окупанти

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