РФ вдруге за день збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий

Російські загарбники вдруге за день збільшили кількість ракетоносіїв «Калібрів» у Чорному морі. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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«У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двох фрегатів додався один малий ракетний корабель. Сумарний залп «Калібрів» при цьому може досягати 24 одиниць», – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Зазначається, що рівень ракетної загрози – надзвичайно високий, тому українців закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

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Раніше повідомлялося, що увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. У ДСНС показали наслідки удару та повідомили про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.