Росія знову хоче захопити Куп’янськ: яка ситуація на тому напрямку

Перед виборами росіяни хочуть здобути хоч якусь перемогу

Російська окупаційна армія має на меті знову захопити місто Куп’янськ у Харківській області. Проте наразі у загарбників відсутні стратегічні успіхи на цьому напрямку. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

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Він зауважив, що Куп’янський напрямок – один із найгарячіших на лінії фронту.

«Це важливий логістичний центр, через який під час попередньої окупації відбувалися поставки провізії та боєприпасів. Водночас перед виборами росіяни хочуть здобути хоч якусь перемогу. Наразі стратегічних успіхів на цьому напрямку у армії РФ немає. Наші військовослужбовці мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч загарбникам», – пояснив Фітьо.

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Минулого тижня Фітьо повідомив, що чисельність угруповання військ РФ на Лимано-Куп’янському напрямку становить близько 100 тисяч солдатів.

Нагадаємо, Сили оборони України 8-10 вересня 2022 року деокупували Ізюм і Куп’янськ від російських військових. Окупанти залишили після себе суцільну руїну: вбитих і закатованих людей, зруйновані житлові будинки, лікарні та школи, знищену та розкрадену комунальну інфраструктуру.