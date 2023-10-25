Влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей із дітьми

На сьогодні з Купʼянського напрямку евакуйовано понад тисячу людей, з них 240 дітей

Усі евакуйовані з небезпечних районів будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій

Влада Харківської області готує рішення про примусову евакуацію з прифронтових населених пунктів сімей із дітьми. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Так, на сьогодні з Купʼянського напрямку евакуйовали понад тисячу людей, з них 240 дітей. Більше 2 тис. осіб виїхали самостійно.

Ворог продовжує обстріли цивільного населення прифронтових громад Харківщини. Унаслідок російського терору гинуть та зазнають поранення мирні мешканці, зокрема діти. Задля збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій», – сказав Синєгубов.

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Як зазначив начальник ОВА, усі евакуйовані з небезпечних районів будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, якщо громадяни будуть виїжджати за межі області, то отримають одноразові виплати. Крім того, за бажання буде організована евакуація в західні області України.

«На сьогодні ми у процесі ухвалення рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Там перебуває 275 дітей. Діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном», – додав Синєгубов.

Він наголосив, що наразі також рекомендують евакуюватися цивільному населенню, передусім родинам із дітьми, з Борівської громади. На сьогодні там проживає 8900 людей, серед них – 844 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області оголошено масштабну примусову евакуацію.