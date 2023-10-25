Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей із дітьми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей із дітьми
На сьогодні з Купʼянського напрямку евакуйовано понад тисячу людей, з них 240 дітей
фото з відкритих джерел

Усі евакуйовані з небезпечних районів будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій

Влада Харківської області готує рішення про примусову евакуацію з прифронтових населених пунктів сімей із дітьми. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Так, на сьогодні з Купʼянського напрямку евакуйовали понад тисячу людей, з них 240 дітей. Більше 2 тис. осіб виїхали самостійно.

Ворог продовжує обстріли цивільного населення прифронтових громад Харківщини. Унаслідок російського терору гинуть та зазнають поранення мирні мешканці, зокрема діти. Задля збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій», – сказав Синєгубов.

Як зазначив начальник ОВА, усі евакуйовані з небезпечних районів будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, якщо громадяни будуть виїжджати за межі області, то отримають одноразові виплати. Крім того, за бажання буде організована евакуація в західні області України.

«На сьогодні ми у процесі ухвалення рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Там перебуває 275 дітей. Діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном», – додав Синєгубов.

Він наголосив, що наразі також рекомендують евакуюватися цивільному населенню, передусім родинам із дітьми, з Борівської громади. На сьогодні там проживає 8900 людей, серед них – 844 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області оголошено масштабну примусову евакуацію.

Читайте також: Скільки дітей залишилося в Україні: ексуповноважений шокував даними
Теги: евакуація діти Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями
Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями
16 жовтня, 09:11
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
11 жовтня, 11:00
Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів
Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів
5 жовтня, 17:35
49 громадян загинуло, ще семеро травмовані
Трагедія на Харківщині: перші кадри після ракетного удару
5 жовтня, 16:55
Теракт на Харківщині: серед загиблих діти (фото, відео)
Теракт на Харківщині: серед загиблих діти (фото, відео)
5 жовтня, 16:15
Марія була доброзичливою, позитивною та веселою
Російська ракета знищила багатоповерхівку в Дніпрі. Згадаймо 15-річну Марію Лебідь
4 жовтня, 09:00
Білорусь хоче показати представниками іноземного дипкорпусу так звані «місця проживання, навчання й оздоровлення» викрадених дітей
Білорусь планує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми – МЗС
30 вересня, 13:42
Жителі лівого берега Херсонщини мають подбати про власну безпеку та своїх рідних, поки ЗСУ звільняють території
Херсонська ОВА закликала терміново евакуюватися мешканців лівобережжя
27 вересня, 11:14
Оболонська окружна прокуратура міста Києва подасть апеляційну скаргу на рішення слідчого судді у справі продажу дітей за кордон
Київська прокуратура оскаржить домашній арешт організатору схеми продажу дітей
27 вересня, 09:44

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
18K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9877
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6437
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5839
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту