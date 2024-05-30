Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія зупинила обмін військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія зупинила обмін військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW
Останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один прийом для підриву процесу прийняття рішень в Україні

Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і використати його як ще один прийом для дестабілізації ситуації в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія звинуватила Україну в нещодавньому кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку РФ щодо українських військовополонених.

Також призначена Кремлем уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні «надуманих вимог», які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців, і заявила, що Росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста  у справах військовополонених.

Представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив у листопаді 2023 року, що Росія раніше призупиняла обмін військовополоненими влітку 2023 року з невстановленої причини.

Останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

Експерти зазначають, що Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених частково через «фактичне блокування обмінів російською стороною», а частково через зростання кількості російських дезертирів, які стають військовополоненими.

У звіті також ідеться про те, що в останні місяці після крайнього обміну військовополоненими Росія вчинила низку очевидних зловживань щодо українських військовополонених, включаючи страти без суду і слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі, а також нібито функціонування «чорного ринку» для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

Росія також використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для ведення бойових дій в Україні, що є ще одним кричущим порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Відтак, аналітики прийшли до висновку, що звинувачення Москалькової в тому, що Україна є стороною, відповідальною за припинення обміну військовополоненими, може бути спробою перекласти провину на Україну і приховати безліч зловживань з боку Росії щодо українських військовополонених, що може призвести до розпалювання незадоволення в українському суспільстві і відвернути увагу від підтримки України з боку західних країн.

Аналітики припускають, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один прийом для підриву процесу прийняття рішень в Україні.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Так, з російського полону вдалося повернути 100 захисників.

Як повідомлялося, в Україні відкрито новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених. Туди вже відправили перших полонених росіян.

До слова, українська журналістка Вікторія Рощина офіційно перебуває в полоні Російської Федерації. Це підтвердило у листі Міністерство оборони РФ.

Теги: полон обмін полоненими окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території
Росія вперше визнала, що утримує в полоні українську журналістку
27 травня, 22:20
«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід
«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід
24 травня, 09:33
Влада Норвегії зауважила, що уважно стежить за ситуацією на прикордонному пункті Стурскуг (на кордоні з Мурманською областю) і «готова вжити заходів у разі потреби»
Норвегія заборонила в'їзд до країни російським туристам
23 травня, 09:20
Яшин вважає, що у такий спосіб адміністрація колонії вирішила зірвати його зустріч із батьками
Російська влада вигадала, як позбавити опозиціонера Яшина побачення з батьками
22 травня, 16:07
Поліція затримала чоловіка, який напав на дитину
У російському Волгограді ексвагнерівець намагався задушити 12-річну дівчинку
18 травня, 23:01
Аналітик Пасі Паройнен: Наступ РФ на Харків виглядає як спроба залучити обмежені резерви Києва до бою перед початком основного літнього наступу
Україна посилює підготовку до нового наступу росіян найближчими тижнями – Reuters
16 травня, 22:02
Іванішвілі спілкується лише з кількома людьми, не має зв’язку із західними партнерами та не дивиться телевізор
«Всюди масони». Грузинська опозиціонерка розповіла про фобії Іванішвілі
8 травня, 08:19
Сі Цзіньпін назвав повномасштабне вторгнення РФ «українською кризою»
Сі Цзіньпін назвав повномасштабне вторгнення РФ «українською кризою»
6 травня, 08:00
Вільну Європу, економіка якої більш ніж у 10 разів перевищує російську, варто захищати, упевнений Боррель
Боррель розповів, як закінчити війну в Україні «за кілька тижнів»
5 травня, 14:47

Події в Україні

Розвідка пошкодила у Криму катер окупантів «Тунець» – ЗМІ
Розвідка пошкодила у Криму катер окупантів «Тунець» – ЗМІ
Росія зупинила обмін військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW
Росія зупинила обмін військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW
Окупанти змінили тактику на Харківщині – Сирський
Окупанти змінили тактику на Харківщині – Сирський
Втрати ворога станом на 30 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Атака на Харківщину: стали відомі наслідки ракетного удару окупантів
Атака на Харківщину: стали відомі наслідки ракетного удару окупантів
Вибухи в Криму та комбінована атака на Україну. Головне за ніч
Вибухи в Криму та комбінована атака на Україну. Головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
14K
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
8859
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
6696
Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим
5532
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливість
4837
Додік несподівано поставив підніжку Путіну

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua