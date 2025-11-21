Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Протягом доби ворог атакував безпілотниками Чернігівську область

Російська Федерація вчергове обстріляла Чернігівську область. Унаслідок атаки загинула жінка, є руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що протягом доби РФ здійснила чергові атаки ударними безпілотниками по території області. У Чернігівському районі виникла пожежа на території приватного будинку.

Рятувальники ліквідували усі загоряння фото: ДСНС

У Новгород-Сіверському районі загорівся продовольчий магазин. Вогнеборці деблокували з-під завалів співробітницю магазину, однак врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля.

До слова, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей.