Росіяни атакували Дніпропетровщину: сім людей постраждали

З початку доби ворог атакував Дніпропетровщину понад 40 разів

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, Нікопольський та Павлоградський, понад 40 разів, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби, повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Внаслідок атак на Нікопольщині постраждали семеро людей: серед них двоє24-річних чоловіків, а також чоловіки 22, 46, 54 і 66 років які були госпіталізовані у стані середньої тяжкості, і 59-річна жінка яка лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, в Нікополі, а також в Марганецькій, Червоногригорівській й Покровській громадах понівечені інфраструктура, супермаркет, коледж, гаражі, приватна оселя, автівки.

У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Сталася пожежа.

Нагадаємо, на троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Росіяни обстріляли працівників ДСНС під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.