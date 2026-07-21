На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото)
Фахівці ДСНС надали постраждалим домедичну допомогу
На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.
На місце події оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.
Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.
Також зранку 21 липня російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона. Загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА.
Як повідомлялося, у ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 46 ворожих цілей.
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