На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото)

Росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі

Фахівці ДСНС надали постраждалим домедичну допомогу

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.

На місце події оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

Також зранку 21 липня російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона. Загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 46 ворожих цілей.