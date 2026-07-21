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На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото)
Росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Фахівці ДСНС надали постраждалим домедичну допомогу

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.

На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото) фото 1
На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото) фото 2

На місце події оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

Також зранку 21 липня російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона. Загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 46 ворожих цілей.

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Теги: рятувальники війна ДСНС Дніпропетровщина

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