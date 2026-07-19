Рятувальники приборкали всі пожежі після нічного обстрілу Києва (відео)

У ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ

Вогнеборці розбирають завали в Шевченківському та Солом'янському районах

У Києві ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою в ніч проти 19 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Зараз вогнеборці розбирають та проливають конструкції в Шевченківському та Солом'янському районах на місці уражень нежитлових будівель.

Також надається допомога населенню на місці пошкодження житлової багатоповерхівки у Солом'янському районі: з допомогою висотної техніки рятувальники знімають аварійні елементи фасаду та балконів.

🙏🏻Ліквідовано усі пожежі у Києві, спричинені ворожою атакою у ніч проти 19 липня – ДСНС



Наразі вогнеборці здійснюють розбирання та проливання конструкцій у Шевченківському та Солом'янському районах на місці уражень нежитлових будівель.



Також надається допомога населенню на… pic.twitter.com/9HtKSUTLx1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» в X

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.