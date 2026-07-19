Рятувальники приборкали всі пожежі після нічного обстрілу Києва (відео)
Вогнеборці розбирають завали в Шевченківському та Солом'янському районах
У Києві ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою в ніч проти 19 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.
Зараз вогнеборці розбирають та проливають конструкції в Шевченківському та Солом'янському районах на місці уражень нежитлових будівель.
Також надається допомога населенню на місці пошкодження житлової багатоповерхівки у Солом'янському районі: з допомогою висотної техніки рятувальники знімають аварійні елементи фасаду та балконів.
Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.
ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.
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