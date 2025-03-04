Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2025 року

Ворог був також активний на Лиманському та Торецькому напрямках

Російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Лиманському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог намагався просунутися у бік Бочкового та Красного Першого, отримав відсіч.

На Куп'янському напрямку

Противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили атаку.

На Краматорському напрямку

Три ворожі штурми в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного стримали українські підрозділи, завдавши противнику втрат.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське та Торецьк. На даний час всі боєзіткнення завершились.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

Противник зазнає значних втрат. Минулої доби на цьому напрямку українські воїни знешкодили 241 окупанта, 132 з них – безповоротно. Також знищено шість пунктів управління БпЛА, 18 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати, п’ять антен управління БпЛА, засіб РЕБ, наземний дрон, дві антени зв’язку та три супутникових термінали противника, крім того, суттєво пошкоджено один тягач МТЛБ, чотири гармати та два автомобілі.

На Новопавлівському напрямку

Ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Скудного, одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 29 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні.