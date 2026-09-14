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Росіяни вбили енергетика на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вбили енергетика на Сумщині
РФ атакувала автомобіль ремонтної бригади
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Працівники виїхали на ремонт пошкодженої електромережі

У Конотопському районі ввечері 13 вересня внаслідок ворожого удару дроном загинув енергетик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Працівники РЕМ виїхали на ремонт пошкодженої електромережі у Конотопському районі. Ворог атакував автомобіль ремонтної бригади. 53-річний водій-енергетик загинув. Щирі співчуття рідним», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

«Це черговий цинічний злочин росіян, який забрав життя цивільної людини. Ворог продовжує свідомо бити по людях, які працюють задля забезпечення життєдіяльності області», – наголосив Григоров.

Раніше на Харківщині російська терористична армія атакувала дроном службовий автомобіль енергетиків.

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Теги: війна Сумщина

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