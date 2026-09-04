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Окупанти засудили до 15 років викрадену журналістку Левченко

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти засудили до 15 років викрадену журналістку Левченко
Журналістка перебуває в російській неволі понад два з половиною роки
фото з відкритих джерел

Ірину Левченко російські силовики незаконно затримали в окупованому Мелітополі у травні 2023 року.

Окупаційний Запорізький обласний суд засудив мелітопольську журналістку Ірину Левченко до 15 років колонії. Її визнали винною у «шпигунстві» за російським законодавством. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Інформація про вирок з'явилася 4 вересня на сайті та в Telegram-каналі окупаційного суду. У повідомленні російської сторони журналістку звинувачують за статтею 276 Кримінального кодексу РФ про «шпигунство».

Левченко російські військові затримали разом із її чоловіком Олександром у Мелітополі в травні 2023 року. Подружжя спочатку утримували в підвалах міста, після чого журналістку перевели до Донецького СІЗО.

У грудні 2025 року стало відомо, що Левченко етапували з Донецького СІЗО до Криму. Журналістка перебувала в російській неволі понад два з половиною роки.

Ірина Левченко понад 40 років працювала журналісткою. Вона писала для мелітопольських і всеукраїнських видань, зокрема була власною кореспонденткою регіональних та національних медіа. Україна не визнає законність вироків окупаційних судів на тимчасово захоплених територіях.

Варто нагадати, що у Москві апеляційний суд залишив чинним вирок 70-річній мешканці Запорізької області Світлані Лой, яку російські суди переслідують за підтримку Збройних сил України. Перед оголошенням рішення жінка заспівала «Пісню про рушник», відому за першими словами «Рідна мати моя».

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Теги: окупанти війна суд

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