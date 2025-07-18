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Росіяни атакували авто головного рабина Херсона

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росіяни атакували авто головного рабина Херсона
У салоні авто під ча атаки перебували сам рабин і члени його родини
фото з відкритих джерел

Безпілотник влучив у машину просто під час руху

У четвер, 17 липня, російські війська здійснили атаку дроном по автомобілю, в якому перебував головний рабин Херсона та Херсонської області Йосеф-Іцхак Вольф разом із членами своєї родини. Про це повідомила Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ) у Telegram, передає «Главком».

Згідно з повідомленням, безпілотник влучив у машину просто під час руху. Внаслідок атаки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини. На щастя, усі, хто був у салоні, зокрема рабин і його рідні, не постраждали.

«Автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа зазнав прямого влучання дрона під час руху. У салоні перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими. Машина серйозно пошкоджена спереду», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп обговорюють масштабну угоду, яка передбачає закупівлю американської зброї та українських дронів. Про це Зеленський повідомив у коментарі для New York Post, передає «Главком».

У матеріалі йдеться, що Трамп та Зеленський розглядають мегаугоду, яка призведе до того, що США купуватимуть перевірені на полі бою українські безпілотники в обмін на те, що Київ погодиться придбати низку зброї в Америки.

Український лідер зазначив, що під час останніх переговорів з Трампом вони обговорювали саме цю угоду, яка передбачає взаємну підтримку Вашингтоном і Києвом у розвитку авіаційних технологій. За словами Зеленського, держава готова передати досвід і напрацювання, отримані під час повномасштабної війни з РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. Своєю чергою Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

Теги: Херсон безпілотник автомобіль

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