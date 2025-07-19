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Херсонщина: Троє волонтерів підірвалися на російській міні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Херсонщина: Троє волонтерів підірвалися на російській міні
Автомобіль волонтерів наїхав на вибуховий пристрій
фото з відкритих джерел

На Херсонщині троє чоловіків дістали мінно-вибухові травми та контузії

Вчора ввечері, 18 липня 2025 року, у селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

Як зазначають у військовій адміністрації, чоловіки віком 30, 32 та 57 років дістали мінно-вибухові травми та контузії. На щастя, їхній стан оцінюється як легкий. Медики надали їм необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, увечері 19 липня російські терористи обстріляли з артилерії Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає «Главком».

Повідомляється, що близько 22:30 російські війська вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка медики діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

До слова, російські війська атакували залізничний вокзал у Херсоні. 

«Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало вісім людей, потерпілих серед них немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня російські терористи завдали авіаційного удару по Костянтинівці, що на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинуло. 

ДСНС повідомила, що через російський удар пошкоджено 21 приватний будинок та інфраструктурний об’єкт. Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла дістали рятувальники.

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Теги: Херсонщина міни волонтер

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