Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька
У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих
фото: ДСНС

Після ворожого удару по будинку сім’ї мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів

Унаслідок ударів Росії по Богодухову Харківської області 9 та 11 лютого загинули шестеро людей, серед них – четверо дітей. У місті оголошено триденну жалобу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Володимира Бєлого.

«Сьогодні ворог вчинив злочин, який виходить за межі людського розуміння. Внаслідок удару по приватному будинку загинули двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів», – повідомив мер.

За словами Бєлого, у зв’язку з цією трагедією та загибеллю мирних мешканців протягом останніх двох днів на території Богодухівської громади 11, 12, 13 лютого оголошено днями жалоби. У місті приспущено державні прапори України на адміністративних будівлях, будівлях підприємств та установ, а також скасовано всі розважальні та масові заходи.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 кв. м. На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Варто зазначити, що родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни.

Читайте також:

Теги: обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені
13 сiчня, 09:00
Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому
У Києві знову майже 6 000 будинків без опалення – Кличко
24 сiчня, 09:18
Червона та синя лінії метро працюють у штатному режимі
Через нічний обстріл змінено рух метро у Києві: як курсують поїзди
24 сiчня, 06:30
Наслідки атаки на Харків
Харків: 14 постраждалих, пошкоджено пологовий, гуртожиток і лікарню (оновлено)
24 сiчня, 06:18
Президент США висловив впевненість у врегулюванні війни в Україні
Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень
29 сiчня, 19:49
Окупанти атакували Конотоп
Конотоп: через ворожий удар пошкоджено школу та приватні будинки
3 лютого, 02:40
Пожежу у будинку було ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м
Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці
28 сiчня, 08:41
Грег, який урятував танк
На Запоріжжі боєць ЗСУ врятувався від ворогів у охопленому полум’ям танку
1 лютого, 18:58
Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки
Екстрені відключення у Києві: де немає світла після обстрілу 3 лютого
3 лютого, 10:48

Події в Україні

У деяких областях 11 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 11 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька
У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька
Донеччина: Сили оборони спростували фейк про втрату Никифорівки та Бондарного
Донеччина: Сили оборони спростували фейк про втрату Никифорівки та Бондарного
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі
Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів
Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua