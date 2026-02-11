У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька

Після ворожого удару по будинку сім’ї мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів

Унаслідок ударів Росії по Богодухову Харківської області 9 та 11 лютого загинули шестеро людей, серед них – четверо дітей. У місті оголошено триденну жалобу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Володимира Бєлого.

«Сьогодні ворог вчинив злочин, який виходить за межі людського розуміння. Внаслідок удару по приватному будинку загинули двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів», – повідомив мер.

За словами Бєлого, у зв’язку з цією трагедією та загибеллю мирних мешканців протягом останніх двох днів на території Богодухівської громади 11, 12, 13 лютого оголошено днями жалоби. У місті приспущено державні прапори України на адміністративних будівлях, будівлях підприємств та установ, а також скасовано всі розважальні та масові заходи.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 кв. м. На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Варто зазначити, що родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни.