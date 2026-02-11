Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі

Ворог вдарив по залізничній станції на Дніпропетровщині та залізничному депо на Сумщині

Зранку 11 лютого російські окупанти завдали удару по залізничних обʼєктах у Дніпропетровські та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що ворог вдарив по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано. Крім того, росіяни вчергове атакували залізничне депо в Конотопі на Сумщині – є пошкодження технічного рухомого складу.

Унаслідок обстрілів працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з урахуванням безпекової ситуації запроваджує на 11 лютого точкові зміни руху поїздів на Сумщині та Чернігівщині. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські – до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси сполученням Сновськ – Бахмач і у зворотному напрямку.

На Харківщині ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишаються в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів на цьому напрямку перевозимо автобусним об’їздом – стикування забезпечено.

Крім того, у Запорізькому регіоні Запорізької області зберігається посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від ситуації застосовуємо або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

До слова, 9 лютого на Сумщині російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі. Унаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга.