Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені

Обоє поранених у Криворізькому та Синельниківському районах перебувають у лікарні

Російська Федерація масовано атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у Криворізькому та Синельниківському районах постраждали жінка й чоловік – обох госпіталізовано до лікарень. На території Зеленодольської громади Криворізького району виникла пожежа. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та два приватні будинки.

Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровської області фото: ДСНС

У Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень. У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок. Усі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.

За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

У Шевченківському районі Харкова «шахед» влучив у дитячий санаторій.

До слова, Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.