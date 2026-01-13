Головна Країна Події в Україні
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російські загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру
фото: ДСНС

Обоє поранених у Криворізькому та Синельниківському районах перебувають у лікарні

Російська Федерація масовано атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у Криворізькому та Синельниківському районах постраждали жінка й чоловік – обох госпіталізовано до лікарень. На території Зеленодольської громади Криворізького району виникла пожежа. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та два приватні будинки.

Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені фото 2
Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровської області
фото: ДСНС

У Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень. У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок. Усі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.

За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

У Шевченківському районі Харкова «шахед» влучив у дитячий санаторій.

До слова, Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

