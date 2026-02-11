Головна Країна Події в Україні
Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів
Один з тролейбусів після російської атаки
фото: Facebook/Ярослав Шанько

Окупанти обстріляли Дніпровський район

Російські загарбники вранці 11 лютого обстріляли територію одного з комунальних підприємств у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Окупанти вдарили по Дніпровському району близько 7:00. Російські снаряди поцілили по території підприємства та пошкодили 12 тролейбусів. Загиблих та поранених немає.

Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів фото 1
Пошкоджені тролейбуси
Пошкоджені тролейбуси
фото: Facebook/Ярослав Шанько
6 фото
На весь екран
Упродовж доби армія РФ обстріляла сім населених пунктів Херсонської громади
фото: Facebook/Ярослав Шанько

Крім того, упродовж доби армія РФ обстріляла сім населених пунктів Херсонської громади – Херсон, Антонівку, Придніпровське, Садове, Комишани, Зеленівку, Наддніпрянське.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі Херсона російські загарбники скинули з дрона вибухівку на тролейбус.

До слова, на Сумщині російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі. Унаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга.

