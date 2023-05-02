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Британці показали карту бойових дій в Україні

glavcom.ua
Британці показали карту бойових дій в Україні
Британська розвідка продемонструвала, де в Україні відбуваються бойові дії
фото з відкритих джерел

На карті зображено місця концентрації російських окупантів

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу бойових дій в Україні. На ній зображено місця концентрації російських окупантів. Карту опублікували у Twitter.

Британці показали карту бойових дій в Україні фото 1

За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. 

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

До слова, ЗСУ покепкували із плану Росії захопити Бахмут до 9 травня. Череватий зазначив, що коли прийде час – росіяни вже будуть відраховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ.

Також російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму. У зв'язку з чим можливі провокації ворога на північному кордоні.

Крім того, у російському інфопросторі зростає занепокоєння через майбутній український контрнаступ, тож міноборони Росії вирішило змінити риторику щодо ракетних атак. Міністерство оборони РФ активно інформує про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо майбутнього українського контрнаступу.

 

 

Теги: росія ЗСУ війна Велика Британія Україна британська розвідка

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