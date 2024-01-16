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Олеся Яхно Політтехнологиня

Довга дорога до миру

glavcom.ua
Військові дії (з певними паузами) можуть тривати ще довго і поновлюватися в будь-який момент
фото з відкритих джерел

Світ має прийти до формату, за якого буквальна і фізична війна стане неможливою

Такого типу воєн, яку веде зараз РФ, у 21 столітті взагалі не повинно бути. Просто виходячи з того, що вплив і авторитет завойовуються іншими способами – позитивними зразками, а не віроломством і грубою силою.

Тим не менш, така війна є. І різні західні прогнози щодо того, що всі можливі варіанти подальшого розгортання подій містять ризики, і що може статися, що однозначної перемоги не буде ні в кого – мають місце бути. У тому сенсі, що підписання мирної угоди, що закріплює військовий статус-кво перемоги або поразки, навряд чи можна уявити в найближчій перспективі. А отже – воєнні дії (з певними паузами) можуть тривати ще довго і поновлюватися в будь-який момент.

Війна завершиться не просто тоді, коли в Росії усвідомлять помилковість «військового майбутнього», війни як курсу (а це може зайняти досить багато часу). Але й коли світ (на рівні інституцій і механізмів гарантій безпеки) прийде до певного формату впорядкованості, зрозумівши причини того, як узагалі така війна стала можливою.

Знаєте, є відома давня магічна формула-паліндром, коли всі слова фрази однаково читаються зліва направо, справа наліво, зверху вниз, знизу вгору.

S A T O R

A P E R O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Магія цього «повідомлення» не в конкретному значенні слів, а в організуючому початку, впорядкованості. Так і світова система має дійти до певного формату впорядкованості, за якого буквальна й фізична війна (особливо в тому вигляді, в якому її веде РФ) узагалі б відійшла як спосіб прояву чиїхось непомірних апетитів і перекосів.

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Джерело
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Теги: війна росія

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Олеся Яхно

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