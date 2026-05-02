Уламок «шахеда» влетів у квартиру харків’янина (фото)

Іванна Гончар
Окупанти атакували Харків
Дрон не здетонував. Це врятувало життя мешканцю багатоповерхівки

У ніч на 2 травня російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки уламки «шахеда» влучили у квартиру на 12-му поверсі багатоповерхового будинку в Шевченківському районі, пише «Главком».

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, поранення отримав один чоловік. У нього діагностували осколкові поранення грудної клітини.

«На щастя, «шахед» не здетонував – це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків», – зазначив Терехов.

За його словами, уламки безпілотника буквально влетіли всередину квартири, де перебував чоловік.

Уламок «шахеда» влетів у квартиру харків'янина (фото) фото 1
Уламок «шахеда» влетів у квартиру харків'янина (фото) фото 2
«Дивлячись на ці кадри, важко повірити, що тут обійшлося без трагедії», – додав мер.

На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби.

До слова, цієї ночі осійські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. 

