Окупанти протягом дня атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів

Наслідки прильоту по Дніпру 16 квітня 2026 року

Росія масовано вдарила по чотирьох районах Дніпропетровщини

Протягом дня російська армія здійснила понад пів сотні атак на населені пункти Дніпропетровської області. Під ударом опинилися Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Криворізький райони. Є постраждалий та значні руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За повідомленням Олександра Ганжи, загарбники застосували проти мирного населення широкий спектр озброєння: важку артилерію, дрони-камікадзе та авіаційну бомбу.

Синельниківський район: Ворог бив по Покровській та Петропавлівській громадах. Внаслідок обстрілів поранення отримав 67-річний чоловік. Потерпілий наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. Пошкоджено приватну автівку та господарчі споруди.

Нікопольщина: Росіяни атакували райцентр, а також Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Ударів завдано по інфраструктурних об'єктах, місцевих підприємствах та приватному сектору.

Самарівський район: Під вогнем опинилася Піщанська громада. Зафіксовано понівечені житлові будинки, гараж, автомобіль та об'єкти інфраструктури.

Криворізький район: Під ворожий удар потрапила Зеленодольська громада – понівечені приватний будинок і вантажівка.

На місцях влучань працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атак та документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

«Главком» писав, що російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російські війська змінили підхід до обстрілів України, почавши запускати десятки дронів та ракет одномоментно в одну ціль. Крім того, ворог дедалі частіше атакує у денну пору доби. Зараз РФ намагається атакувати Україну «залпами». Це означає, що по одній цілі випускають велику кількість засобів ураження одночасно, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони. Однією з причин такої тактики є дефіцит пускових установок.