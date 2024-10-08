У Харкові окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці: є загиблі та поранені

Унаслідок удару ворога є один загиблий та постраждалі

Російські війська вдарили по густонаселеному району Харкова. За попередньою інформацією, йдеться про влучання по багатоповерхівці в Київському районі. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок удару ворога є загиблі та постраждалі. Наразі інформація уточнюється.

Згодом у Харкові знову було чутно вибухи. Повітряні сили раніше повідомляли про КАБ курсом на Харків.

Станом на 17:20 Синєгубов повідомив, що відомо про двох загиблих. Екстрені служби працюють на місці влучання.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Харкову, унаслідок чого пошкоджене цивільне виробництво. Кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла до 21-го, 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.

Як відомо, у Харківській області російські війська у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка.

До слова, вночі, 6 жовтня, близько 23:15, російські окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.