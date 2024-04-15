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Росіяни накрили вогнем Запорізьку область, є загибла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Запорізьку область, є загибла
Російські загарбники здійснили один авіаційний удар по Малій Токмачці
Фото: Іван Федоров/Телеграм

Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів області

Унаслідок ворожого обстрілу Василівського району на Запоріжжі загинула одна жінка. Чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначається, упродовж доби окупанти  400 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

  • Російські загарбники здійснили один авіаційний удар по Малій Токмачці.
  • 144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
  • 240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Надійшло одне повідомлення про руйнування житла.

Нагадаємо, триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по п'яти пунктах управління та одному складу боєприпасів ворога.

Теги: Запоріжжя обстріл війна

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