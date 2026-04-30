Росіяни намагаються прорватися до Куп’янська. Сили оборони заявили про складну ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни намагаються прорватися до Куп’янська. Сили оборони заявили про складну ситуацію
Окупанти тиснуть на українські позиції
фото: Генштаб (ілюстративне)

Одним із ключових напрямків наступу залишається лівобережжя Осколу

Окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп’янська як із правого, так і з лівого берегів Осколу, посилюючи тиск на позиції українських сил. Про це в телеефірі повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Главком».

«У місто Куп’янськ на правому березі річки Оскіл росіяни активно намагаються лізти з півночі. Їм вдалося трішки ближче просунутися у селище Голубівка. Вони використовують, зокрема, різні інфраструктурні об’єкти, як то газові  труби у своїх намаганнях проникати до північних районів міста. Станом на зараз, їх вдається знищувати, але ситуація, саме коли вони дійшли до Голубівки, стала складніша, ніж, наприклад, була кілька місяців тому», – наголосив речник.

Водночас, як зазначається, одним із ключових напрямків наступу залишається лівобережжя Осколу, де окупанти намагаються рухатися вперед, однак наштовхується на плацдарм Сил оборони, який є важливим оборонним вузлом на цій ділянці фронту.

«На лівому березі річки Оскіл є наш достатньо великий плацдарм, який росіяни намагаються витіснити за річку, атакуючи у напрямку Куп'янська-Вузлового, зокрема, найактивніші спроби вклинитися йдуть через населений пункт Ківшарівка. Там ситуація теж не проста, там росіяни з декількох боків стоять і атакують», – додав Трегубов.

До слова, російські окупаційні війська почали застосовувати на фронті новий важкий наземний роботизований комплекс «Челнок». Появу дрона зафіксували на Харківщині.

