Росіяни намагаються прорватися до Куп’янська. Сили оборони заявили про складну ситуацію

Одним із ключових напрямків наступу залишається лівобережжя Осколу

Окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп’янська як із правого, так і з лівого берегів Осколу, посилюючи тиск на позиції українських сил. Про це в телеефірі повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає «Главком».

«У місто Куп’янськ на правому березі річки Оскіл росіяни активно намагаються лізти з півночі. Їм вдалося трішки ближче просунутися у селище Голубівка. Вони використовують, зокрема, різні інфраструктурні об’єкти, як то газові труби у своїх намаганнях проникати до північних районів міста. Станом на зараз, їх вдається знищувати, але ситуація, саме коли вони дійшли до Голубівки, стала складніша, ніж, наприклад, була кілька місяців тому», – наголосив речник.

Водночас, як зазначається, одним із ключових напрямків наступу залишається лівобережжя Осколу, де окупанти намагаються рухатися вперед, однак наштовхується на плацдарм Сил оборони, який є важливим оборонним вузлом на цій ділянці фронту.

«На лівому березі річки Оскіл є наш достатньо великий плацдарм, який росіяни намагаються витіснити за річку, атакуючи у напрямку Куп'янська-Вузлового, зокрема, найактивніші спроби вклинитися йдуть через населений пункт Ківшарівка. Там ситуація теж не проста, там росіяни з декількох боків стоять і атакують», – додав Трегубов.

До слова, російські окупаційні війська почали застосовувати на фронті новий важкий наземний роботизований комплекс «Челнок». Появу дрона зафіксували на Харківщині.