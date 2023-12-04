Чи дійсно справа у щелепі? Філологиня пояснила, чому росіяни не можуть вимовляти українські слова

Росіяни не можуть вимовити не лише «паляниця», а й «керівник». Чому?

Росіяни дійсно не можуть вимовити наших звуків, і не тільки свистячих. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва.

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«Вони не можуть вимовити, наприклад, слово «керівник». Там, де наше «и» візуально схоже на їхнє «і», вони скажуть «керівнік», – зазначила Васильєва.

Як наголошує філологиня, росіяни вважають українську мову грубою, хоча саме у ній є багато слів із м'якими свистячими. «Типу «цяця», «паляниця», «доця», а в них немає. У нас тверді шиплячі й мʼякі свистячі, а у них, навпаки, м'які шиплячі («ночь», «дочь») і тверді свистячі («цаца», «смеется»)», – пояснила літературна редакторка.

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За словами Васильєвої, проблема з вимовою в росіян пов’язана з тим, що вони дуже ізолювалися у своїй культурі. «Цей народ століттями нав'язував усім свою мову і обмежував впливи на російську інших мов – мов сусідів. Наприклад, тієї ж української», – зауважила філологиня.

Мем про «російськомовну щелепу» з'явився у 2014 році, після того, як в окупованому Росією Криму жінка заявила журналістам, що в російськомовних людей – «особливі щелепи». Жінка також заявила, що через це вона не може говорити українською, хоча «усе розуміє».

«У нас же, навіть... це ось... по-іншому тут щелепи... От ми... Я на українській навіть не зможу, у мене по-іншому розташовані ось ці от кістки, напевно», – сказала жінка.

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Нагадаємо, письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що суспільству потрібно перестати сприймати індивідуальне мовлення людей, як виступ диктора на телебаченні та мовлення людей, що намагаються перейти на українську як мовлення вчительки української мови.

До слова, деякі українці не сприймають фемінітиви з декількох причин. Однією з них є те, що противники фемінітивів ніколи їх не використовували.