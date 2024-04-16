СБУ вразила радарну систему росіян за $100 млн, яка контролювала небо вглиб України

Завдяки ураженню радарної системи дальнього радіуса у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України

Служба безпеки України (СБУ) за допомогою семи безпілотників-камікадзе вразила в Брянській області Росії радарну систему дальнього радіусу дії «Небо-У» вартістю $100 млн, яка контролювала повітряний простір на 700 км вглиб України. Про це повідомляють джерела «Главкома».

За даними співрозмовника, у росіян стало менше на один модернізований комплекс «Небо-У», який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

За даними співрозмовника, російську техніку вартістю $100 млн. було уражено сімома дронами-камікадзе літакового типу. Комплекс «Небо-У» більше не працює і, «ймовірно, перетворився на друшляк».

Як зазначається, завдяки ураженню радарної системи дальнього радіуса у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці, зазначили джерело.

Як вказав співрозмовник, це вже другий комплекс «Небо-У», який знищили. Перший був у білгородській області РФ. Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.

Раніше повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили радянський зенітно-ракетний комплекс «Стріла 10».

Також ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 під час розвідки на Донецькому напрямку. Танк було підбито за допомогою безпілотника, командира і навідника ворожої техніки поранено.