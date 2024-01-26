Росіяни посилюють наступ на одному із напрямків

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури

В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 10 авіаційних ударів

Протягом минулої доби, 25 січня, українські військові знищили 161 ворожий БпЛА на Таврійському напрямку. Росіяни тим часом посилили наступальні та штурмові дії. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони таврійського напрямку.

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Протягом доби ворог:

завдав 10 авіаційних ударів;

чотири ракетних удари;

провів 50 бойових зіткнень;

здійснив 624 артобстріли.

«Російські окупанти збільшили кількість наступальних та штурмових дій», – повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.