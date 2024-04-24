Жителька Дніпра намагалася продати свою дитину за 1 млн грн

Правоохоронці затримали підозрювану затримали під час передачі дитини

За даними слідства, підозрювана вирішила продати сина, бо він нібито «заважав їй влаштовувати особисте життя»

У Дніпрі жінка намагалася продати свою дворічну дитину за 1 млн грн. Правоохоронці оголосили їй підозру за фактом торгівлі дітьми. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито «заважав їй влаштовувати особисте життя».

Правоохоронці оголосили жінці підозру за фактом торгівлі дітьми фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Правоохоронці затримали підозрювану затримали під час передачі дитини фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину. Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрювану затримали під час передачі дитини.

За даними слідства, підозрювана запропонувала передати свого сина іншій жінці за грошову винагороду у 1 млн грн фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину та причетних осіб.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом трьох років наживалася на схемі продажу новонароджених дітей за кордон. Вартість одного немовляти вони оцінювали у 50-70 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку жінка намагалася продати немовля за $30 тис., підшукуючи потенційних «покупців» серед своїх знайомих.