Удар по Харківщині: енергетики повернули електрику жителям області

60 000 абонентів опинились вночі без електроенергії внаслідок нічного ворожого удару

Фахівці АТ «Харківобленерго» ліквідували аварійну ситуацію і поновили електропостачання для жителів Північної Салтівки та сел. Жуковського, які опинились без електроенергії внаслідок нічного ворожого удару. Про це повідомляє пресслужба «Харківобленерго».

Як зазначається, 60 000 абонентів опинились вночі без електроенергії внаслідок нічного ворожого удару, що пошкодив високовольтну лінію електропередач.

«Оперативні аварійні бригади «АТ «Харківобленерго», що входить до державного холдингу АТ «Українські розподільні мережі», після огляду вранці місця влучання за лічені години усунули пошкодження високовольтної лінії електропередач. Станом на 13.00. було заживлено оселі 60 000 споживачів у Північній Салтівці та селищі Жуковського», – йдеться у повідомленні.

За словами виконуючого обов'язки генерального директора підприємства В’ячеслава Кравцова, у відновлені електропостачання були задіяні фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж, Харківських міських електромереж (на час робіт саме вони заживили по резервним схемам частину споживачів), диспетчери Центральної диспетчерської служби

Нагадаємо, що за попереднім повідомленням «Харківобленерго» внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові. 9 вересня, орієнтовно о 3:00 збройні сили агресора завдали авіаударів по Харкову та передмістю, використавши кілька керованих авіабомб. В результаті чого було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Як повідомлялося, у ніч на 9 вересня близько третьої ночі російські окупанти обстріляли Харків, випустивши по місту кілька керованих авіабомб. За даними місцевих пабліків, перед обстрілом було зафіксовано рух ворожих літаків у напрямку Харкова. Вибухи також чули мешканці передмістя міста.