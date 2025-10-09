«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через ворожі обстріли
Російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру
«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через удари по залізничній інфраструктурі. Потяги у напрямку Сумської області рухатимуться зміненими маршрутами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
«Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами», – йдеться в повідомленні.
Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення, зокрема 895 Конотоп – Фастів, 888/887 Славутич – Київ-Волинський та 892 Фастів – Славутич. Однак потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, і відповідно відправлення з неї.
Поїзди дальнього сполучення, які Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:
- 787 Терещенська – Київ,
- 786 Київ – Терещенська,
- 113 Харків – Львів,
- 779 Суми – Київ,
- 116 Київ – Суми,
- 774 Жмеринка – Терещенська.
Нагадаємо, учора після нічних атак «Укрзалізниця» теж повідомляла про перебої в русі поїздів. Компанія змінила маршрути низки рейсів і тимчасово скасувала кілька приміських напрямків.
До слова, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.
Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.
