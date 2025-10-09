Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через ворожі обстріли

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через ворожі обстріли
Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення, а також дальнього сполучення
фото з відкритих джерел

Російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через удари по залізничній інфраструктурі. Потяги у напрямку Сумської області рухатимуться зміненими маршрутами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами», – йдеться в повідомленні.

Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення, зокрема 895 Конотоп – Фастів, 888/887 Славутич – Київ-Волинський та 892 Фастів – Славутич. Однак потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, і відповідно відправлення з неї.

Поїзди дальнього сполучення, які Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:

  • 787 Терещенська – Київ,
  • 786 Київ – Терещенська,
  • 113 Харків – Львів,
  • 779 Суми – Київ,
  • 116 Київ – Суми,
  • 774 Жмеринка – Терещенська.

Нагадаємо, учора після нічних атак «Укрзалізниця» теж повідомляла про перебої в русі поїздів. Компанія змінила маршрути низки рейсів і тимчасово скасувала кілька приміських напрямків.

До слова, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.

Читайте також:

Теги: Сумщина обстріл Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дим над Вінницею після ракетного удару
У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
10 вересня, 06:51
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр
16 вересня, 10:10
Ворог атакував Дніпро
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Дніпро
20 вересня, 06:46
Російський дрон атакував цивільну автівку
На Сумщині росіяни атакували цивільну автівку: загинув чоловік
27 вересня, 13:41
Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
30 вересня, 19:16
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:14
Дрони атакували Київщину
Окупанти атакували Київщину: є поранений
2 жовтня, 01:26
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
Нардепка закликала уряд не допустити зупинки «Укрзалізниці»
19 вересня, 11:14
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
Є ризик транспортної ізоляції: Асоціація громад звернулася до уряду
26 вересня, 14:04

Бізнес

Податкова оновила план перевірок бізнесу: кому приготуватися
Податкова оновила план перевірок бізнесу: кому приготуватися
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через ворожі обстріли
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через ворожі обстріли
Криза на ринку праці: хто поїхав з України після дозволу на виїзд і чому бізнес панікує
Криза на ринку праці: хто поїхав з України після дозволу на виїзд і чому бізнес панікує
Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів – голова УВЕА
Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів – голова УВЕА
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета
Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua