«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через ворожі обстріли

Російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через удари по залізничній інфраструктурі. Потяги у напрямку Сумської області рухатимуться зміненими маршрутами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами», – йдеться в повідомленні.

Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення, зокрема 895 Конотоп – Фастів, 888/887 Славутич – Київ-Волинський та 892 Фастів – Славутич. Однак потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, і відповідно відправлення з неї.

Поїзди дальнього сполучення, які Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:

787 Терещенська – Київ,

786 Київ – Терещенська,

113 Харків – Львів,

779 Суми – Київ,

116 Київ – Суми,

774 Жмеринка – Терещенська.

Нагадаємо, учора після нічних атак «Укрзалізниця» теж повідомляла про перебої в русі поїздів. Компанія змінила маршрути низки рейсів і тимчасово скасувала кілька приміських напрямків.

До слова, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.