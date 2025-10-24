Головна Країна Події в Україні
У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли
Потяги курсують із затримками та змінюють маршрути
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок ворожих ударів була пошкоджена залізнична інфраструктура

У Кіровоградській, Харківській та Сумській областях ускладнено рух потягів через масовані обстріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Кіровоградщина

В результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися чотирьох поїздів через рух під резервними тепловозами:

  • 51/52 Одеса – Запоріжжя,
  • 127/128 Львів – Запоріжжя,
  • 7/8 Харків – Одеса,
  • 53/54 Дніпро – Одеса.

Середній час затримки – понад дві години.

Харківщина

Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика. Так, вночі автобусним сполученням до/від станції Кегичівка було доправлено пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ.

Змінив маршрут руху потяг №103/104 Краматорськ – Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, а також тварин.

Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі двох годин рухатимуться поїзди:

  • №102 Херсон – Краматорськ,
  • №104 Львів – Краматорськ,
  • №712 Київ – Краматорськ.

Сумщина

Застосовується комбінована логістика потяг + автобус. Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ буде доправлено автобусами від станції Кролевець до Конотопа. По станції Конотоп буде організована посадка у №779 Суми – Київ.

Нагадаємо, минулої ночі ворог атакував ударними безпілотниками залізничну станцію у Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці.

До слова, атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням.

З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед». За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.

