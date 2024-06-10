Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео)

Наразі українські військові не підтверджували, але й не спростовували інформацію про атаку

Український безпілотник завдав удару по будівлі російської окупаційної адміністрації в Каховці. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

В окупаційну адміністрацію Каховки завітав український дрон – радник мера Маріуполя Андрющенко



«Нажаль, кажуть бригада Кабзону без поповнення. Але, нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу», – йдеться у повідомленні. pic.twitter.com/aPgn1iE7G1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2024

«В окупаційну адміністрацію в Каховці завітав український дрон... Нажаль, кажуть бригада Кабзону без поповнення. Але, нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу», – написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Таганрозькій затоці, що розташована в північно-східній частині Азовського моря, безпілотники Збройних Сил України атакували і пошкодили буксир і баржу.