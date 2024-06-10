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Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео)
За попередньою інформацією, окупанти не постраждали
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Наразі українські військові не підтверджували, але й не спростовували інформацію про атаку 

Український безпілотник завдав удару по будівлі російської окупаційної адміністрації в Каховці. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В окупаційну адміністрацію в Каховці завітав український дрон... Нажаль, кажуть бригада Кабзону без поповнення. Але, нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу», – написав Андрющенко.

Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео) фото 1
Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео) фото 2

Раніше повідомлялося, що у Таганрозькій затоці, що розташована в північно-східній частині Азовського моря, безпілотники Збройних Сил України атакували і пошкодили буксир і баржу. 

Теги: Херсонщина дрон обстріл окупанти

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