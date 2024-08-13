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На Харківщині зросла тривалість комендантської години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Харківщині зросла тривалість комендантської години
У відповідних населених пунктах Харківщини комендантська година триватиме з 17:00 до 9:00
фото з відкритих джерел

Рішення ухвалено для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних

У Харківській області влада продовжила комендантську годину у 201 населеному пункті. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, у відповідних населених пунктах комендантська година триватиме з 17:00 до 9:00.

«Рішення ухвалене для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях вкрай небезпечно проживати», – пояснив очільник ОВА.

Зокрема, подовження комендантської години стосується: 

  • 11 населених пунктів Ізюмського району;
  • 37 населених пунктів Чугуївського району; 
  • 41 населеного пункту Харківського району; 
  • 42 населених пунктів Богодухівського району;
  • 73 населених пунктів Куп‘янського району.

На іншій частині Харківської області комендантська година діє з 23:00 до 5:00.

Під час комендантської години заборонено знаходитись на вулиці та інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень. Водіям автомобілів забороняється рух без світломаскування.

Нагадаємо, з 12 серпня на Донеччині почали діяти нові правила комендантської години.

Як повідомлялося, російські загарбники готуються до штурмових дій у Вовчанську Харківської області, перегруповуючи свої штурмові загони.

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Теги: Харківщина Олег Синєгубов комендантська година

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