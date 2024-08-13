На Харківщині зросла тривалість комендантської години
Рішення ухвалено для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних
У Харківській області влада продовжила комендантську годину у 201 населеному пункті. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Зокрема, у відповідних населених пунктах комендантська година триватиме з 17:00 до 9:00.
«Рішення ухвалене для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях вкрай небезпечно проживати», – пояснив очільник ОВА.
Зокрема, подовження комендантської години стосується:
- 11 населених пунктів Ізюмського району;
- 37 населених пунктів Чугуївського району;
- 41 населеного пункту Харківського району;
- 42 населених пунктів Богодухівського району;
- 73 населених пунктів Куп‘янського району.
На іншій частині Харківської області комендантська година діє з 23:00 до 5:00.
Під час комендантської години заборонено знаходитись на вулиці та інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень. Водіям автомобілів забороняється рух без світломаскування.
Нагадаємо, з 12 серпня на Донеччині почали діяти нові правила комендантської години.
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