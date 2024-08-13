На Харківщині зросла тривалість комендантської години

У відповідних населених пунктах Харківщини комендантська година триватиме з 17:00 до 9:00

Рішення ухвалено для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних

У Харківській області влада продовжила комендантську годину у 201 населеному пункті. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, у відповідних населених пунктах комендантська година триватиме з 17:00 до 9:00.

«Рішення ухвалене для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях вкрай небезпечно проживати», – пояснив очільник ОВА.

Зокрема, подовження комендантської години стосується:

11 населених пунктів Ізюмського району;

37 населених пунктів Чугуївського району;

41 населеного пункту Харківського району;

42 населених пунктів Богодухівського району;

73 населених пунктів Куп‘янського району.

На іншій частині Харківської області комендантська година діє з 23:00 до 5:00.

Під час комендантської години заборонено знаходитись на вулиці та інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень. Водіям автомобілів забороняється рух без світломаскування.

Нагадаємо, з 12 серпня на Донеччині почали діяти нові правила комендантської години.

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