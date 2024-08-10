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Окупанти готуються до нових штурмів: ситуація в районі Вовчанська

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти готуються до нових штурмів: ситуація в районі Вовчанська
У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулися чотири бойові зіткнення
фото: ОТУ «Харків»

На напрямку Козача Лопань–Золочів росіяни посилили повітряну розвідку

Російські загарбники готуються до штурмових дій у Вовчанську Харківської області, перегруповуючи свої штурмові загони. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Харків» у телеграмі.

За словами військових, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників.

«У Вовчанську ворог у межах підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади», – йдеться в повідомленні.

Водночас на напрямку Козача Лопань–Золочів окупанти посилили повітряну розвідку дронами, шукаючи підрозділи ЗСУ.

У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Від початку цієї доби Сили оборони відбили одну атаку ворога.

Нагадаємо, що російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. 

Раніше військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: війна Харківщина фронт

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