Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
За даними моніторів, ворог вдарив по Україні крилатими ракетами Х-101, Х-59, «Калібр»
Основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш та Львів

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посилання на моніторинговий канал «ППО радар».

Зазначається, що основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

фото: Telegram/ППО радар

Як відомо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Під час масованої атаки Росії на Україну уночі 10 вересня низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що в країні триває військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Також повідомлялося, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

Як розповів премʼєр-міністр країни Дональд Туск, проти цілей польські військові застосували зброю.

обстріл

