Як топили «Сергія Котова»: розвідка показала відео знищення корабля

Знищений в Криму російський патрульний корабель «Сергій Котов» був одним із тих, хто в 2022 році атакували острів Зміїний

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ розвідки у співпраці з війскьво-морськими силами ЗСУ вразив морськими дронами Magura V5 патрульний корабель РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило кадри знищення морськими дронами поблизу Керченської протоки патрульного корабля Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов».

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«Як топили «Сергія Котова» – відео знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ», – підписали відео розвідники.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони. Згодом Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.