Десантні кораблі РФ та нафтовий танкер припливли до берегів Іспанії

З 23 по 26 березня за російськими кораблями, які проходили через води Кадіської затоки, стежило судно Vigía

21 березня патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів на північному заході півострова

Російські десантні кораблі «Іван Грен», «Олександр Отраковський» і нафтовий танкер «Кола» були виявлені в територіальних водах Іспанії. Протягом пʼяти днів за суднами стежили іспанські патрульні кораблі Atalaya та Vigía. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Іспанії.

«У період із 21 по 26 березня патрульні кораблі Atalaya та Vigía спостерігали за проходом російської групи, сформованої десантними кораблями «Іван Грен», «Олександр Отраковський» і нафтоналивним танкером «Кола», – ідеться в повідомленні.

21 березня патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів на північному заході півострова. Після ідентифікації іспанський корабель слідував за ними до переходу кордону з Португалією, де йому на заміну став португальський фрегат Bartolomeu Dias.

З 23 по 26 березня за російськими кораблями, які проходили через води Кадіської затоки, стежило судно Vigía. Зокрема, іспанське патрульне судно виконувало завдання морського спостереження й безпеки, спостерігаючи за лінією морського руху, що з’єднує мис Сан-Вісенте з Гібралтарською протокою.

Раніше повідомлялося, що українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.

Нагадаємо, унаслідок атаки українських військ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Також пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо.