Росіяни вкотре змінили командувача західного округу – розвідка

З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Кузовльова

В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Кузовльова Сергія Юрійовича, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«Натомість західний воєнного округу збройних сил РФ очолив генерал-лейтенант Нікіфоров Євген Валерійович. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного воєнного округу», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «Захід» в Богучарі Воронезької області. В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина.

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Таким чином, генерал Нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше британська розвідка повідомляла про розкол армії РФ через погане керівництво.

Нагадаємо, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.