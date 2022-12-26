Росіяни вкотре змінили командувача західного округу – розвідка
З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Кузовльова
В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Кузовльова Сергія Юрійовича, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Натомість західний воєнного округу збройних сил РФ очолив генерал-лейтенант Нікіфоров Євген Валерійович. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного воєнного округу», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «Захід» в Богучарі Воронезької області. В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина.
Таким чином, генерал Нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.
Раніше британська розвідка повідомляла про розкол армії РФ через погане керівництво.
Нагадаємо, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.
Коментарі — 0