Росіяни влучили у багатоповерхівку Вугледара (фото)

Під завалами перебувають люди

Російські загарбники завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі Донецької області. Внаслідок атаки обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки, під завалами перебувають люди. Про це повідомляє пресслужба 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook.

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«Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію – вижити в цій війні. Замість надії – лиш руїни… і втрачені життя мирних людей. Руйнація і смерть - це все на що здатні росіяни», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.