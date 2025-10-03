Венесуела звинуватила США у польотах бойових літаків поблизу її узбережжя

Літаки були виявлені за 75 км від узбережжя Венесуели

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно заявив, що п'ять бойових літаків, що пролітали поблизу узбережжя країни, є загрозою з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Reuters».

Падріно охарактеризував ці дії як «імперіалістичні» і «провокаційні», зазначивши, що інформацію про літаки передала авіакомпанія Avianca.

Ці літаки були виявлені за 75 км від узбережжя Венесуели, і Падріно підкреслив, що їхня присутність становить «загрозу безпеці нації». У заяві уряду Венесуели також вказано, що країна закликає США припинити свою «безрозсудну» і «войовничу» політику, яка, на їхню думку, порушує мир у Карибському басейні.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, який надає йому додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення з боку США.

Раніше Ніколас Мадуро наказав розгорнути 25 тис. військовослужбовців на кордоні з Колумбією. Рішення було ухвалено на тлі звинувачень американського лідера Дональда Трампа у зв’язках країни з наркокартелями.

На думку адміністрації США, президент Венесуели Ніколас Мадуро сприяє наркокартелям. Раніше повідомлялося, що США, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Мадуро. Зазначається, що Штати вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

Зокрема, президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн цивільних по всій країні, щоб протистояти США.

До слова, два венесуельські військові літаки пролетіли над американським військовим кораблем у Карибському морі. За даними Пентагону, це сталося на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро після того, як Америка атакувала швидкісний катер, який, як стверджується, перевозив наркотики.