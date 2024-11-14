Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 14 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 14 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 716070 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9319 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,
- артилерійських систем – 20472 (+64) од,
- РСЗВ – 1252 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2640 (+4),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,
- спеціальна техніка ‒ 3629 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 14 листопада:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжували рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 995-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.
До слова, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.
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