Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 995-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 14 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 716070 (+1690) осіб,

танків ‒ 9319 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,

артилерійських систем – 20472 (+64) од,

РСЗВ – 1252 (+3) од,

засоби ППО ‒ 997 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),

крилаті ракети ‒ 2640 (+4),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,

спеціальна техніка ‒ 3629 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 14 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 листопада:

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжували рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 14 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 995-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

До слова, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.