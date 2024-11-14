Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 995-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 14 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 716070 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9319 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,
  • артилерійських систем  – 20472 (+64) од,
  • РСЗВ – 1252 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2640 (+4),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3629 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 14 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 14 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 листопада:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжували рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 14 листопада
Активність флоту окупантів станом на 14 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 995-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

До слова, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Генштаб ЗСУ втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) обвинувачують у виправдовуванні російської військової агресії проти України
Суд переніс розгляд справи митрополита Павла, бо адвокат не підготував промову
Сьогодні, 07:20
Йошімаса Хаяші заявив, що уряд Японії отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії
Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії
8 листопада, 09:27
Сили Оборони України відновили положення у Дружбі
ЗСУ мають успіхи в одному з населених пунктів Донеччини: мапи DeepState
4 листопада, 08:48
Воїн виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції/операції Обʼєднаних сил
Вважався зниклим безвісти від березня 2022 року. Згадаймо Руслана Штокала
30 жовтня, 09:00
Актори підтримали своїх кандидатів у президенти США
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
28 жовтня, 01:30
Хашим Сафі ад-Дін загинув під час авіаудару в Бейруті 4 жовтня
Ізраїль підтвердив ліквідацію нового очільника «Хезболли»
23 жовтня, 01:04
Розвідка Південної Кореї зазначає, що з серпня КНДР відправила РФ 70 вантажів із боєприпасами
Куди РФ кине північнокорейські війська взимку? Прогноз The Guardian
22 жовтня, 11:26
Сирський відзначив професійність солдатів, сержантів і офіцерів на полі бою
Сирський вручив нагороди десантникам за участь в боях на Курському напрямку (фото)
20 жовтня, 15:06
Росіяни на фронті не рахуються із втратами
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
19 жовтня, 17:07

Події в Україні

Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
На окупованих територіях росіяни обманом мобілізовують мігрантів з Азії – Центр нацспротиву
На окупованих територіях росіяни обманом мобілізовують мігрантів з Азії – Центр нацспротиву
Росіяни увійшли до Куп’янська, в окупованому Криму впав міст: головне за ніч
Росіяни увійшли до Куп’янська, в окупованому Криму впав міст: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
46K
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
41K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
29K
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
21K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)

Новини

На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
Сьогодні, 01:37
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua