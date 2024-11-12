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РФ у жовтні захопила більше території, ніж в будь-який місяць із середини 2022 року – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ у жовтні захопила більше території, ніж в будь-який місяць із середини 2022 року – The Telegraph
Україна в жовтні втратила найбільше територій за останній рік
фото з відкритих джерел

Повідомлялося, що за місяць Росія захопила 490 кв. км українських територій

У жовтні 2024 року окупанти захопили більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року. Про це пише The Telegraph.

Бойові дії на східному Донбасі зосереджені на південній ділянці лінії фронту.

«Там російські війська обійшли основні українські оборонні споруди і вийшли на відкриті території з розрізненими та слабкими оборонними позиціями», – пише видання.

Зазначається, що українські сили відчувають нестачу живої сили та озброєння. Тим часом російські солдати просунулися до Покровська – головного логістичного вузла для українських сил. Місто також вважається опорою для оборонних позицій українських військ.

«Значні бої точаться також у місті-фортеці Курахове, що на південь від Покровська», – йдеться в матеріалі.

Про окупацію росіянами значних територій також повідомляли аналітики DeepState. За їхніми даними, за жовтень ворог окупував близько 490 кв. км, що є найбільшим показником за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року. Однак аналітики наголосили, що «не варто міряти все площами», адже можна втратити кілька бригад заради одного села, але маючи малий показник втрат території.

Нагадаємо, російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара, щоб отримати тактично значущі успіхи на південь від Курахового на підтримку поточних російських наступальних операцій, спрямованих на зрівняння лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області.

До слова, російські війська вдарили по дамбі Курахівського водосховища, щоб спричинити значні довготривалі повені на захід від водосховища, які могли б сприяти зусиллям Росії оточити українські сили на північ і південь від Курахового. 

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Теги: окупанти війна окупація

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