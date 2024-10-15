Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»

Зрадники України в Криму пропонують називати тимчасово окуповані території «історичними землями» Російської Федерації

Центр національного спротиву повідомив, що кримський гауляйтер Сергій Аксьонов оголосив про плани російської влади перейменувати тимчасово окуповані території України, називаючи їх «історичними» землями Росії.

Так росіяни продовжують здійснювати злочини проти України, намагаючись переписати історію та легітимізувати свою агресію.

Аксьонов запропонував замінити термін «нові регіони» на «історичні», мовляв, ці землі нібито завжди належали РФ. За його словами, це «території Російської імперії та СРСР», тому їх «не можна» називати «новими».

«Така риторика кремлівських посіпак є черговою спробою виправдати анексію українських земель і стерти українську історичну та культурну спадщину. Експерти Центру національного спротиву не раз публікували матеріали та проводили дослідження, присвячені інформаційно-пропагандистським кампаніям, які ворог здійснює на тимчасово окупованих територіях України», – наголосили у повідомленні.

У Центрі національного спротиву підкреслили, що повідомлення про діяльність колаборантів відіграє важливу роль для безпеки України, оскільки це не лише сприяє захисту громадян і зміцненню обороноздатності, але й допомагає відновити справедливість та повернути контроль над окупованими територіями. Центр закликав передавати такі відомості через анонімні канали зв’язку.

Раніше в ЦНС зазначили, що в тимчасово окупованому Донецьку відбулася так звана «міжнародна» конференція на тему «історія новоросії». Учасники намагалися акцентувати на вигаданому «спільному» минулому України та Росії. Підсумком заходу стало підписання угоди між російським науковим фондом і псевдоутворенням «ДНР» для підтримки наукових досліджень, що спрямовані на створення фальсифікованої історії, яка б беззаперечно пов'язувала ці території з Росією.

До слова, за даними Центру національного спротиву (ЦНС), російські окупанти активно залучають жителів тимчасово окупованих територій України до своєї армії. З початку 2024 року близько 7 тис осіб з цих територій підписали контракти з російськими військами.

Також варто зауважити, що Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти планують посилити репресії під приводом навчань. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.