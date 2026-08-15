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Від пілотів F-16 до операторів HIMARS: США підготували 575 українських бійців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Від пілотів F-16 до операторів HIMARS: США підготували 575 українських бійців
Окремий двотижневий курс присвятили роботі з реактивними системами залпового вогню HIMARS
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У звіті генінспекторів ідеться про підготовку бійців у Німеччині, Косові, Польщі, Румунії, Іспанії та США

Сполучені Штати попри скорочення власної військової присутності в Європі продовжують готувати українських військових – від пілотів F-16 до операторів HIMARS, Bradley та Stryker. За квартал підготовку пройшли 575 бійців ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт генеральних інспекторів Пентагону, Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку щодо операції Atlantic Resolve.

Кого і чого навчають

За даними Групи із забезпечення безпеки України (SAG-U), яка координує американську допомогу ЗСУ, за квітень – червень підготовку пройшли 575 українських військовослужбовців – на 28,6% менше, ніж попереднього кварталу. Основну частину курсів провела Об'єднана багатонаціональна навчальна група – Україна (JMTG-U) на полігоні Графенвер у Німеччині, де опанували нові навички щонайменше 342 бійці.

Підготовка охоплює одразу кілька напрямів. Триває навчання українських пілотів F-16 у межах програми, яку США координують разом із Данією та Нідерландами. JMTG-U вдруге провела курс з експлуатації бойових машин піхоти Bradley та бронетранспортерів Stryker, що включав практичне обслуговування техніки, вогневі навчання та тактичні польові вправи протягом шести місяців. Окремий двотижневий курс присвятили роботі з реактивними системами залпового вогню HIMARS – цього разу без бойових стрільб, на відміну від попереднього кварталу.

Крім того, американські інструктори навчали українських військових роботі із зенітно-ракетним комплексом HAWK, а також провели курси для командирів взводів, ротних і штабних офіцерів, логістів, аналітиків розвідки та військових капеланів.

Географія та фінансування

Навчання українських військових цього кварталу відбувалося на об'єктах у Німеччині, Косові, Польщі, Румунії, Іспанії, Україні та США. Паралельно американські фахівці відновили до повністю боєздатного стану 108 одиниць техніки ЗСУ – від гаубиць M777 до танків Abrams, а також провели теле-обслуговування ще 34 систем озброєння через контрактну програму в польській Ясьонці.

При цьому фінансування військової допомоги дедалі більше перекладається на союзників по НАТО. З липня 2025 року нові поставки американської зброї для України оплачують переважно партнери Альянсу через ініціативу PURL, до якої вже долучилися понад два десятки країн. За даними звіту, союзники перерахували на цю програму 4,8 млрд доларів.

Нагадаємо, США й раніше нарощували підтримку авіаційної програми: навесні 2025 року Держдепартамент схвалив пакет на $310,5 млн на навчання та технічне обслуговування винищувачів F-16 для ЗСУ.

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Теги: Європа США озброєння навчання фінансування армія Україна

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