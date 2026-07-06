У Києві та області оголошено І рівень небезпечності

Очікуються сильні пориви вітру

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Корисні контакти:

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 0442724018.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у понеділок, 6 липня, в Україні хмарність мінлива, по більшій частині країни вдень очікуються дощі та грози. Зокрема, Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для північного сходу країни: 6 липня вдень там очікуються грози, які можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.

Як повідомлялося, похолодання вже охопило Україну – синоптики назвали дату повернення спеки. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6-12 липня 2026 року.