У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
Очікуються сильні пориви вітру
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Зазначається, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.
Фахівці закликають під час сильного вітру:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Корисні контакти:
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 0442724018.
- Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, у понеділок, 6 липня, в Україні хмарність мінлива, по більшій частині країни вдень очікуються дощі та грози. Зокрема, Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для північного сходу країни: 6 липня вдень там очікуються грози, які можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.
Як повідомлялося, похолодання вже охопило Україну – синоптики назвали дату повернення спеки. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6-12 липня 2026 року.
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